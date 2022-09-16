«Ливерпуль» не будет досрочно возвращать Артура в «Ювентус»

«Ливерпуль» по-прежнему рассчитывает на полузащитника Артура Мело. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, английский клуб не собирается досрочно возвращать игрока в «Ювентус». Туринский клуб также не видит смысла разрывать договор.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы хотят избавиться от игрока, чтоб освободить место для крупного трансфера в зимнее межсезонье.

Напомним, 26-летний Артур был арендован до конца текущего сезона с правом выкупа за 37,5 млн евро.

К слову, в составе «красных» бразильский футболист провел 1 матч и не отметился голевыми действиями на поле.