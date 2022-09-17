Агент бывшего форварда «Зенита» Дриусси объяснил, почему игрок не смог раскрыться в российском клубе

Агент Эрнан Берман, представляющий интересы бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал о том, почему его клиент не смог заиграть в петербургской команде.

Отметим, что с июля прошлого года 26-летний аргентинец выступает за клуб MLS – «Остин». В 49 проведенных матчах он забил 25 голов и отдал девять результативных передач.

– Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в MLS, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться, – цитирует Бермана «РБ-Спорт».

Напомним, что Дриусси защищал цвета «Зенит» с 2017 по 2021 годы. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 138 матчей, отличившись 25 забитыми мячами и 22 ассистами. Вместе с командой нападающий стал трехкратным чемпионом России.