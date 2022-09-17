Нападающий «Реала» Винисиус признан лучшим игроком мадридской команды по итогам августа

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что фланговый нападающий Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом команды в августе.

Отметим, что в прошедшем месяце 22-летний бразилец принял участие в четырех матчах, забил два гола и отдал два результативных паса.

В данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в пяти турах. Также подопечные Карло Анчелотти лидирует в квартете F Лиги чемпионов, имея в своем активе шесть очков в двух играх.

В воскресенье, 18 сентября, «Реал» сыграет в гостях с «Атлетико».