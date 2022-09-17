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В Германии выступили с призывом отстранить Россию и Белоруссию от участия в квалификации Евро-2024

Жеребьевка отборочного этапа состоится 9 октября.
17 сентября 2022 09:16
автор: Владислав Корегин

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер выступила против того, чтобы сборные России и Белоруссии были участниками квалификации чемпионата Европы-2024.

Отмечается, что соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента организации Александра Чеферина.

– Не только Россия, но и Белоруссия как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров. Это должно сопровождаться лишением российских и белорусских чиновников членства во влиятельных органах международных спортивных объединений, – цитируют Фаезер немецкие СМИ.

Напомним, ранее в Украине призвали ФИФА и УЕФА не допустить ситуацию, при которой Россия примет участие в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

Основный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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