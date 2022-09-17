Россия опустилась на 16-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Пресс-служба УЕФА опубликовала обновленную таблицу коэффициентов на текущий сезон.

Отметим, что Россия переместилась с 15-го на 16-е место. Ранее УЕФА начислил России 4,333 балла в качестве минимального коэффициента, заработанного командами РПЛ за последние пять лет.

Добавим, что на 15-ю строчку поднялась Украина. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1). В Лиге Европы киевское «Динамо» минимально проиграло АЕКу из Ларнаки (0:1), а «Днепр-1» победил «Аполлон» (3:1) в Лиге конференций.

Добавим, что в данный момент лидером таблицы является Англия, а на второй и третьей строчках расположились Испания и Германия соответственно.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23.