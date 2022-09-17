«Ливерпуль» подпишет игрока «Вулверхэмптона» Нунеса в случае неудачи с трансфером Беллингема

Центральный полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес входит в сферу интересов «Ливерпуля».

По информации бразильских СМИ, руководство «красных» рассматривает кандидатуру 24-летнего португальца в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Отмечается, что если «мерсисайдцам» не удастся приобрести игрока немецкой команды летом 2023 года, то переключатся на футболиста «волков».

Напомним, что Нунес перешел в «Вулверхэмптон» в августе этого года из «Спортинга» за 45 миллионов евро. Всего за команду АПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной Португалии хавбек провел восемь встреч.