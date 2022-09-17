Дест заявил, что хочет заключить полноценный контракт с «Миланом»

Фланговый защитник «Милана» Сержиньо Дест высказался о своем переходе в итальянскую команду из «Барселоны» на правах аренды.

Отметим, что 21-летний американец проведет в стане «россонери» сезон-2022/23. При этом красно-черные будут иметь возможность выкупить футболиста за сумму около 20 миллионов евро.

– В контракте между «Миланом» и «Барселоной» есть опция покупки, поэтому я сделаю все возможное, так как надеюсь, что «Милан» подпишет со мной постоянный контракт. Я действительно счастлив здесь и выложусь на 100 процентов, чтобы остаться, – приводят слова Деста испанские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне Дест принял участие в двух матчах «Милана», не отличившись результативными действиями.