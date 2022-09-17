«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Лестера» Сеюнджю

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю может стать игроком топ-клуба Испании.

По информации испанских СМИ, в подписании 26-летнего турка заинтересован «Атлетико», готовый рассмотреть возможность покупки игрока летом 2023 года. В текущем сезоне футболист потерял место в стартовом составе английской команды, проведя лишь один матч в Кубке английской лиги.

Напомним, что Сеюнджю выступает за «Лестер» с августа 2018 года. В составе «лис» он отыграл 124 игры, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Турции защитник провел 48 встреч (2 гола).