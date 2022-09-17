Раньери отказался стать главным тренером новичка Серии А

Руководство «Монцы» заинтересовано в подписании контракта с бывшим главным тренером «Лестера» Клаудио Раньери.
Согласно данным итальянских СМИ, бело-красные предложили 70-летнему специалисту трудовое сотрудничество, однако опытный наставник отказался возглавлять новичка Серии А.
Напомним, что ранее пост главного тренера «Монцы» покинул Джованни Строппа. При нем клуб набрал лишь одно очко в в шести турах чемпионата Италии и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.
В данный момент исполняющим обязанности наставника «брианцоли» является Раффаэле Палладино.