«Урал» – «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч десятого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 17 сентября, в Екатеринбурге. Начало – в 12:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Кукуляк.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви, Ранджелович.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.
Добавим, что в данный момент екатеринбургский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается «Ахмата», то грозненцы идут девятыми (11 очков).
источник: «Советский спорт»