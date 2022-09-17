«Урал» – «Ахмат». Стартовые составы

«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ

Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).