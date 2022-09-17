Дани Алвес выразил готовность играть до 50 лет, чтобы Месси не обогнал его по командным трофеям

Правый защитник «Пумас» Дани Алвес ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить свою профессиональную карьеру.

Отметим, что прошедшим летом 39-летний бразилец пополнил состав мексиканского клуба на правах свободного агента. С тех пор он отыграл десять матчей, отдав четыре результативных паса.

– Мне не нравится думать о будущем, ведь его невозможно предсказать. Пусть все идет своим чередом. Если Месси обгонит меня по командным трофеям – буду играть до 50 лет, – цитируют Алвеса зарубежные СМИ.

Добавим, что на клубном уровне Алвес завоевал 46 трофеев, в том числе три победы в Лиге чемпионов. Что касается Лионеля Месси, то на счету аргентинского форварда «ПСЖ» 41 трофей.