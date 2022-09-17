Силкин заявил, что «Зенит» пока рано объявлять чемпионом России в текущем сезоне

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин не считает, что «Зенит» можно уже заранее объявить чемпионом России в сезоне-2022/23.

Отметим, что после девяти сыгранных туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Идущий вторым ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на три очка.

– Когда «Зенит» оторвется от ближайшего преследователя на десять очков, тогда об этом можно будет говорить. Пока же сине-бело-голубые опережают ЦСКА всего на три. Еще не сыграна даже половина чемпионата, и делать выводы однозначно рано. Все может меняться от тура к туру, – цитирует Силкина RT.

Добавим, что в субботу, 17 сентября, подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с «Динамо». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.