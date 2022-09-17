«ПСЖ» заинтересован в продлении контрактов Месси и Рамоса

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш заявил о том, что клуб готов предложить новые контракты защитнику Серхио Рамосу и нападающему Лионелю Месси.

Отметим, что действующие соглашения обоих футболистов истекают в конце сезона-2022/23.

– Я доволен Серхио Рамосом, так что, если он продолжит выступать в том же духе… почему бы и нет? Он проводит хороший сезон, как и Лео Месси – было бы неплохо продлить оба контракта, – приводит слова Кампуша журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что в текущем сезоне Рамос принял участие в десяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забив один гол. Что касается Месси, то на счету аргентинского форварда пять забитых мячей и восемь результативных передач в десяти встречах.