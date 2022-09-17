Виллиан Роша выйдет в стартовом составе ЦСКА на выездной матч с «Торпедо»

«Торпедо» и ЦСКА опубликовали свои стартовые составы на матч десятого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 17 сентября, на Арене Химки. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Шадыханов.
«Торпедо»: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.
ЦСКА: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек, Эркинов, Каймаков, Савич, Лебеденко, Караев.
Добавим, что в данный момент армейский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Что касается «Торпедо», то автозаводцы идут 16-ми (1 очко).
источник: «Советский спорт»