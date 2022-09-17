«Ахмат» вырвал победу в концовке матча с «Уралом»

Стартовый матч десятого тура чемпионата России между «Уралом» и «Ахматом» завершился победой клуба из Чечни со счетом 2:1.
Отметим, что встреча состоялась в субботу, 17 сентября, на «Екатеринбург Арене». В составе хозяев гол забил защитник Илья Быковский (83-я минута). Грозненцы ответили забитыми мячами форвардов Евгения Харина (38) и Бернарда Беришы (90).
Таким образом, «Ахмат» набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» остался на предпоследней, 15-й строчке (4 очка).
В следующем туре «Урал» сыграет в гостях против «Локомотива» (1 октября), а «Ахмат» на своем поле примет «Динамо» (2 октября)
Чемпионат России
10-й тур
«Урал» – «Ахмат» – 1:2 (0:1)
Голы: Быковский, 85 – Харин, 38. Бериша, 90.
«Урал»: Помазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский (Сиссе, 46), Подберезкин (Каштанов, 36), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4), Ранджелович.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров (Журавлев, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Бериша, 80), Швец, Садулаев (Карапузов, 46), Харин (Камилов, 65), Ильин (Конате, 65).
Предупреждения: Карапузов (50), Гаджимурадов (53), Быстров (61).