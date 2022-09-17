Полузащитник сборной Англии Беллингем станет главной трансферной целью «Челси» на лето 2023 года

«Челси» рассматривает возможность подписания центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.
По информации британских СМИ, владелец лондонского клуба Тодд Боули считает 19-летнего хавбека главной трансферной целью «синих» следующим летом.
Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за приобретение игрока является «Ливерпуль».
Напомним, что Беллингем выступает за «Боруссию» с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 99 матчей, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.
За сборную Англии полузащитник отыграл 15 встреч.