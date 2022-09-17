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«Ростов» – «Крылья Советов». Полузащитник самарской команды Пиняев начнет игру с первых минут

Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 мск.
17 сентября 2022 15:12
автор: Владислав Корегин

В субботу, 17 сентября, состоится матч десятого тура чемпионата России между Ростовом и Крыльями Советов. Команды опубликовали свои стартовые составы.

Отметим, что игру рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Место проведения встречи – «Ростов Арена».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Миронов, Комличенко, Полоз.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Коваленко, Якуба, Пиняев, Рахманович, Глушенков.

Добавим, что после девяти сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Что касается самарцев, то команда Игоря Осинькина идет десятой (10 очков).

источник: «Советский спорт»
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Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 мск.
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