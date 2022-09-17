Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в первых четырех гостевых матчах лиги

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился забитым мячом в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». После первых 45 минут «горожане» побеждают со счетом 2:0.

Отметим, что 22-летний норвежец забил на 16-й минуте встречи после передачи Бернарду Силвы. Этот гол стал для игрока четвертым в своих первых четырех выездных встречах АПЛ. Таким образом, форвард стал первым футболистом в истории лиги, кому удалось это сделать.

В текущем сезоне Холанд записал на свой счет 11 голов и одну результативную передачу в семи матчах за «Ман Сити».