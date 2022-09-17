ЦСКА потерпел минимальное поражение от «Торпедо»

Футболисты ЦСКА сенсационно уступили «Торпедо» (1:0) в гостевом матче десятого тура чемпионата России.
Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал защитник автозаводцев Стефан Шапич, отличившийся на 33-й минуте.
Таким образом, «Торпедо» одержало свою первую победу в текущем сезоне РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. ЦСКА остался вторым (20 очков).
2 октября «Торпедо» отправится в гости к «Факелу», а ЦСКА днем ранее на выезде встретится с «Химками».
Чемпионат России
10-й тур
«Торпедо» – ЦСКА – 1:0 (1:0)
Гол: Шапич, 33
«Торпедо»: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Ермаков, 72), Зделар, Медина (Обляков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).
ЦСКА: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Лебеденко (Турищев, 78), Караев.
Предупреждения: Ле Таллек (15), Кутепов (30), Мойзес (32), Самсонов (43), Лебеденко (62), Дивеев (77), Карраскаль (90+2), Шапич (90+3), Эркинов (90+5).