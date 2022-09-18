Клаудиньо и Малком запустили процесс получения гражданства России

Два легионера «Зенита» из Санкт-Петербурга запустили процесс получения гражданства РФ.

Как сообщил в своем телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов, российский паспорт намерены получить бразильцы Клаудиньо и Малком.

Отмечается, что после получения российского гражданства футболисты рассчитывают тратить меньше денег на уплату налогов. »Зенит», в свою очередь, задаст тренд для привлечения латиноамериканских спортсменов в чемпионат РПЛ.

Добавим, что Малком и Клаудиньо никогда не играли за основную сборную Бразилии.

Напомним, что накануне оба футболиста вышли в стартовом составе «Зенита» на матч 10-го тура с «Динамо» (2:0)