Мбаппе возглавил мировой рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Форвард Килиан Мбаппе, защищающий цвета «ПСЖ» стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего года.

Согласно данным зарубежного интернет-портала, 23-летний футболист заработает в этом сезоне-2022/2023 125 миллионов долларов. Из них 105 млн - оклад Мбаппе, еще 20 млн — спонсорские контракты.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занял португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его заработок составит 113 миллионов долларов (53 - зарплата и 60 - спонсорские контракты).

На третьей строчке расположился еще один игрок «ПСЖ» - аргентинский форвард Лионель Месси. Он получит за сезон 110 миллионов долларов (62+48).