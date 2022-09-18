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Мбаппе возглавил мировой рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Француз обошел в рейтинге португальца и аргентинца.
18 сентября 2022 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Форвард Килиан Мбаппе, защищающий цвета «ПСЖ» стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего года.

Согласно данным зарубежного интернет-портала, 23-летний футболист заработает в этом сезоне-2022/2023 125 миллионов долларов. Из них 105 млн - оклад Мбаппе, еще 20 млн — спонсорские контракты.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занял португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его заработок составит 113 миллионов долларов (53 - зарплата и 60 - спонсорские контракты).

На третьей строчке расположился еще один игрок «ПСЖ» - аргентинский форвард Лионель Месси. Он получит за сезон 110 миллионов долларов (62+48).

источник: «Советский спорт»
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