ЦСКА скоро объявит о смене владельца клуба

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда клуб сообщит о смене владельца.

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на ТАСС, у армейцев произошли корпоративные изменения. О смене владельца ЦСКА станет известно, когда будут улажены все технические и нормативные вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым акционером московского клуба станет инвестиционная группа «Тринфико». У нее будет 77 процентов акций красно-синих.

Добавим, что на данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У московской команды 20 очков в десяти играх.