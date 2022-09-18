Финал Лиги чемпионов может пройти в США

Финал Лиги чемпионов может пройти на территории США. Об этом сообщает известное испанское СМИ.

Отмечается, что в последние годы все больше элитных финалов и турниров проводится в Северной Америке. Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин заявил о возможности переноса финала Лиги чемпионов из Европы после своего избрания в 2016 году.

Издание отмечает, что недавно организация продала свои права на Лигу чемпионов США трем американским компаниям на 1,5 миллиарда долларов за шесть лет. Следующий клубный чемпионат мира по футболу также может состояться в этой стране.

Напомним, что в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.