СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Финал Лиги чемпионов может пройти в США

Решающий матч турнира никогда не проводился за пределами Европы.
18 сентября 2022 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Финал Лиги чемпионов может пройти на территории США. Об этом сообщает известное испанское СМИ.

Отмечается, что в последние годы все больше элитных финалов и турниров проводится в Северной Америке. Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин заявил о возможности переноса финала Лиги чемпионов из Европы после своего избрания в 2016 году.

Издание отмечает, что недавно организация продала свои права на Лигу чемпионов США трем американским компаниям на 1,5 миллиарда долларов за шесть лет. Следующий клубный чемпионат мира по футболу также может состояться в этой стране.

Напомним, что в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Финал Лиги чемпионов может пройти в США
Решающий матч турнира никогда не проводился за пределами Европы.
18.09.2022 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Не лезет ни в какие рамки». Гончаренко после поражения «Урала» от «Ахмата» пожаловался на судей
Также у специалиста есть вопросы к составителям календаря.
18.09.2022 10:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА скоро объявит о смене владельца клуба
18.09.2022 10:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе возглавил мировой рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Француз обошел в рейтинге португальца и аргентинца.
18.09.2022 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Депутат Европарламента надел футболу «Торино» с фамилией Миранчука и пришел в ней на заседание
Футболист перешел в команду из Турина минувшим летом на правах аренды из «Аталанты».
18.09.2022 08:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Клаудиньо и Малком запустили процесс получения гражданства России
Оба стали чемпионами Олимпиады-2020 в составе бразильской сборной.
18.09.2022 08:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА потерпел минимальное поражение от «Торпедо»
Армейцы проиграли второй матч в текущем сезоне.
17.09.2022 15:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в первых четырех гостевых матчах лиги
Норвежский футболист забил гол в первом тайме матча против «Вулверхэмптона».
17.09.2022 15:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» – «Крылья Советов». Полузащитник самарской команды Пиняев начнет игру с первых минут
Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 мск.
17.09.2022 15:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Голкипер «Ахмата» Шелия признан лучшим игроком матча с «Уралом»
Грозненская команда победила своего соперника со счетом 2:1.
17.09.2022 14:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022
Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.
«Уровень команд несопоставим — Питер победит 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ (17 сентября, 19:00).
«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).
«Надеюсь, продолжим забрасывать шайбы в стиле Дацюка». Ротенберг — о победе СКА над «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги гостевой волевой победы над московским «Динамо» (3:2) в чемпионате КХЛ.
Пожар потушен, но надолго ли? Как «Авангард» наконец выиграл в КХЛ
Предпоследние обладатели Кубка Гагарина лишь в седьмом матче нового сезона смогли одержать первую победу - 5:2 над «Барысом».
Финиш-мечта. История «рывка жизни» Юрия Борзаковского
Серия публикаций, посвященная 30-летию российского спорта, близится к завершению. Сегодня вспоминаем уникальную олимпийскую победу нашего бегуна в Афинах-2004.
Почему Альварес победит Головкина. Аргументы в пользу Канело
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Мексики Сауль Альварес будет защищать титулы во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри чемпиона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика