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Степанова раскритиковала норвежцев из-за ситуации с Норманном

Права на футболиста принадлежат «Ростову»
18 сентября 2022 11:55
автор: Александр Поволоцкий

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на отстранение хавбека московского «Динамо» Матиаса Норманна от выступлений за сборную Норвегии.

Напомним, что решение было принято из-за перехода 26-летнего спортсмена в российский клуб.

«Есть все-таки в Норвегии «кружок поклонников русофобии». Они и нам, лыжникам, жизнь отравлять пытаются, по мере их сил. Вы там в Норвегии в своем хейте не захлебнетесь, нет? Брали бы пример с хорватов — защитник «Зенита» Деян Ловрен на чемпионат мира едет и никому его в голову не пришло отстранить», — написала олимпийская чемпионка в эстафете в своем телеграм-канале.

Напомним, что первый матч за «Динамо» Норманн провел накануне против «Зенита» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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