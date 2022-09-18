Степанова раскритиковала норвежцев из-за ситуации с Норманном

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на отстранение хавбека московского «Динамо» Матиаса Норманна от выступлений за сборную Норвегии.

Напомним, что решение было принято из-за перехода 26-летнего спортсмена в российский клуб.

«Есть все-таки в Норвегии «кружок поклонников русофобии». Они и нам, лыжникам, жизнь отравлять пытаются, по мере их сил. Вы там в Норвегии в своем хейте не захлебнетесь, нет? Брали бы пример с хорватов — защитник «Зенита» Деян Ловрен на чемпионат мира едет и никому его в голову не пришло отстранить», — написала олимпийская чемпионка в эстафете в своем телеграм-канале.

Напомним, что первый матч за «Динамо» Норманн провел накануне против «Зенита» (1:2).