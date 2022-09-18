Барриос ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос назвал главного фаворита текущего сезона чемпионата России.

Отметим, что после десяти туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, набрав 26 очков.

«Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», — цитирует Барриоса «РБ-Спорт».

Накануне «Зенит» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 2:0.

Добавим, что в текущем сезоне Барриос провел за команду 11 матчей. Он отметился двумя голевыми передачами.