«Пари НН» и «Оренбург» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

Главные тренеры «Пари НН» и «Оренбурга» определились со стартовыми составами команд на очное противостояние в рамках 10-го тура чемпионата России.
Напомним, что игра пройдет на поле стадиона «Нижний Новгород».
«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Сулейманов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.
После девяти туров в активе «Пари НН» 12 очков и девятое место, у «Оренбурга» девять очков и 12-я строчка.
источник: «Советский спорт»