«Рубин» сыграет с «Волгой» в 4-м раунде Пути регионов в Кубке России

Стали известны итоги жеребьевки четвертого раунда Пути регионов.
На этой стадии выступит экс-команда РПЛ казанский «Рубин». Подопечные Леонида Слуцкого встретятся в гостях с ульяновской «Волгой».
Остальные пары распределились следующим образом:
«Торпедо» (Владимир) — «Акрон» (Тольятти); «Ротор» (Волгоград) — «Шинник» (Ярославль); «Динамо» (Владивосток) — «СКА‑Хабаровск»; «Кубань‑Холдинг» (Краснодар) — «Уфа»; «Космос» (Долгопрудный) — «Родина» (Москва); «Черноморец» (Новороссийск) — «Енисей» (Красноярск); «Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань); «Динамо» (Брянск) — «Арсенал» (Тула); «Пересвет» (Домодедово) — «Балтика» (Калининград); «Авангард» (Курск) — «Динамо» (Махачкала); «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск); «Динамо» (Санкт‑Петербург) — «Алания» (Владикавказ); «Звезда» (Санкт‑Петербург) — «Велес» (Москва); «Текстильщик» (Иваново) — «Кубань» (Краснодар); «Волга» (Ульяновск) — «Рубин» (Казань); «Зенит» (Ижевск) — КАМАЗ (Набережные Челны).
Отметим, что матчи пройдут в период с 4 по 6 октября.