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«Удинезе» одержал волевую победу над «Интером» благодаря голу Бийола

Команда из Удине одержала пятую победу подряд.
18 сентября 2022 15:24
автор: Александр Поволоцкий

«Удинезе» одержaл победу над «Интером» в мaтче 7-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «бьянконери» отличились экс-игрок ЦСКА Яка Бийол (85-я) и Толгай Арслан (94-я). Мяч в свои ворота отправил Милан Шкриньяр (22-я),У «Интера» гол забил Николо Барелла (5-я).

Таким образом, подопечные Андреа Соттиля набрали 16 очков и возглавили таблицe чемпионата Италии. У команды Симоне Индзаги – 12 очков и 6-я позиция.

1 октября «Интер» сыграет дома с «Ромой», «Удинезе» двумя днями позднее на выезде встретится с «Вероной».

источник: «Советский спорт»
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