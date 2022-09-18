«Удинезе» одержал волевую победу над «Интером» благодаря голу Бийола

«Удинезе» одержaл победу над «Интером» в мaтче 7-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе «бьянконери» отличились экс-игрок ЦСКА Яка Бийол (85-я) и Толгай Арслан (94-я). Мяч в свои ворота отправил Милан Шкриньяр (22-я),У «Интера» гол забил Николо Барелла (5-я).
Таким образом, подопечные Андреа Соттиля набрали 16 очков и возглавили таблицe чемпионата Италии. У команды Симоне Индзаги – 12 очков и 6-я позиция.
1 октября «Интер» сыграет дома с «Ромой», «Удинезе» двумя днями позднее на выезде встретится с «Вероной».
источник: «Советский спорт»