«Оренбург» обыграл на выезде «Пари Нижний Новгород»

«Оренбург» в выездном матче десятго тура российской премьер-лиги победил «Пари НН» со счетом 2:0.
В составе команды Марцела лички забивали Тимур Аюпов (30-я минута) и Александр Эктов (73-я). Две голевые передачи на счету Лукаса Веры.
Таким образом, «Оренбург» набрал 12 очков и поднялись на девятое место турнирной таблицы, »Пари НН» (12) опустился на 11-е.
В следующем туре «Оренбург» 1 октября сыграет дома с «Сочи», «Пари НН» на следующий проведет домашний матч против «Спартака».
РПЛ
10-й тур
«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Оренбург» (Оренбург) – 0:2 (0:1)
Голы: Аюпов, 30; Эктов, 73.
источник: «Советский спорт»