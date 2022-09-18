«Арсенал» победил на выезде «Брентфорд» и вышел в лидеры АПЛ

Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022

Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.