«Арсенал» победил на выезде «Брентфорд» и вышел в лидеры АПЛ

В матче 8-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Брентфорд».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Вильям Салиба (17-я минута), Габриэл Жезус (28) и Фабиу Виейра (49).
Лондонцы вновь возглавили турнирную таблицу с 18 очками. «Брентфорд», имея 9 очков остался на девятом месте.
1 октября «Арсенал» примет «Тоттенхэм», а «Брентфорд» сыграет на выезде с «Борнмутом».
АПЛ
8-й тур
«Брентфорд» - «Арсенал» (Лондон) - 0:3 (0:1)
Голы: Салиба, 17; Жезус, 28; Виейра, 49.
источник: «Советский спорт»