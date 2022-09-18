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«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Монце» в матче чемпионата Италии

Встреча прошла на стадионе «Бриантео».
18 сентября 2022 18:16

«Ювентус» на выезде не справился с «Монцей» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 74-й минуте отличился Кристиан Гюткьер.

Отметим, что на 40-й минуте туринский клуб остался в меньшинстве - с поля был удален вингер Анхель Ди Мария.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 10 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Серии. Подопечные Рафаэле Палладино находятся на 18-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Болонью», а «Монца» отправится в гости к «Сампдории». Обе игры состоятся 2 октября.

источник: «Советский спорт»
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