Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Кремонезе» в Серии А

«Лацио» на выезде оказался сильнее «Кремонезе» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу римского клуба.

В составе «орлов» дубль оформил Чиро Иммобиле (7-я и 21-я минуты). Также по одному голу забили Сергей Милинкович-Савич (45-я) и Педро (79-я).

Таким образом, команда Маурицио Сарри с 14 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Массимилиано Альвини находятся на 19-й строчке, имея в своем активе лишь два очка.

В следующем туре «Лацио» примет дома «Специю», а «Кремонезе» отправится в гости к «Лечче». Обе игры состоятся 2 октября.