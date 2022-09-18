«Краснодар» обыграл «Химки» в матче РПЛ, Сперцян забил гол

«Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Химок» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».
В составе хозяев отличились Эдуард Сперцян (7-я минута), Никита Кривцов (33-я) и Максим Кутовой (90-я).
Гости ответили забитым голом в исполнении Ильи Кухарчука (57-я).
Таким образом, «Краснодар» с 20 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 13-й строчке, имея в своем активе восемь очков.
В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов» (3 октября), а «Химки» примут дома московский ЦСКА (1 октября).
источник: «Советский спорт»