«Сочи» и «Факел» не выявили победителя в матче РПЛ

«Сочи» на своем поле не смог обыграть «Факел» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Кристиан Нобоа (11-я минута).

Гости ответили забитым голом в исполнении Евгения Морозова (5-я).

Отметим, что на 71-й минуте воронежский клуб остался в меньшинстве - с поля был удален Матвей Ивахнов.

Таким образом, «Сочи» с 17-ю очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу» (1 октября), а «Факел» примет дома московское «Торпедо» (2 октября).