«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы московских «Спартака» и «Локомотива» определились со стартовыми составами на матче десятого тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

Запасные: Максименко, Чернов, Мевля, Рыбус, Рассказов, Классен, Маслов, Зорин, Вит. Шитов, Зиньковский, Игнатов, Мелешин.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

Запасные: Савин, Матюнин, Живоглядов, Магкеев, Митай, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Багамаев, Игнатьев, Раков, Раконьяц.

Встреча между командами состоится сегодня, 18 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» с 16 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» находится на 12-й строчке, имея в своем активе девять очков.