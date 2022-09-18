«Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Севильей»

«Вильярреал» на своем поле не смог обыграть «Севилью» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Алехандро Баена (51-я минута).

Гости ответили забитым голом в исполнении Оливера Торреса (8-я).

Таким образом, команда Унаи Эмери с 11 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Хулена Лопетеги находятся на 15-й строчке, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Вильярреал» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» примет дома мадридский «Атлетико». Обе игры состоятся 1 октября.