Тренер «Ювентуса» - о поражении от «Монцы»: Разговоры мало что нам дадут, нужно действовать

Марко Ландуччи, ассистент главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, дал комментарий после поражения команды от «Монцы» (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

«У нас было несколько моментов, чтобы забить гол во втором тайме, но сейчас разговоры мало что нам дадут, нужно переходить к действиям», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Отметим, что на 40-й минуте туринский клуб остался в меньшинстве - с поля был удален вингер Анхель Ди Мария.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 10 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Серии. Подопечные Рафаэле Палладино находятся на 18-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Болонью», а «Монца» отправится в гости к «Сампдории». Обе игры состоятся 2 октября.