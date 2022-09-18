Гол Дзагоева помог «Рубину» обыграть «Волгарь» в матче Первой лиги

«Рубин» на своем поле оказался сильнее «Волгаря» в матче 10-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.
В составе победителей отличились Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович и Алан Дзагоев.
Гости ответили забитыми голами в исполнении Никиты Печенкина и Валерия Царукяна.
Отметим, что астраханцы с 69-й минуты играли в меньшинстве - с поля был удален Артур Гилязетдинов.
Таким образом, «Рубин» с 19 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Первой лиги. «Волгарь» находится на восьмом месте, имея в своем активе 15 очков.
источник: «Советский спорт»