«Аталанта» на выезде победила «Рому» и вышла на первое место в Серии А

Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России

До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.