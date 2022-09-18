«Аталанта» на выезде победила «Рому» и вышла на первое место в Серии А

«Рома» на своем поле принимала «Аталанту» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бергамасков.
В составе гостей отличился Джорджио Скалвини (35-я минута).
Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини с 17 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Жозе Моуринью находятся на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «Аталанта» примет дома «Фиорентину» (2 октября), а «Рома» отправится в гости к «Интеру» (1 октября).
источник: «Советский спорт»