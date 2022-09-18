Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

«Спартак» на своем поле оказался сильнее «Локомотива» в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
В составе хозяев отличился Александр Соболев (35-я минута).
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 19 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра находятся на 12-й строчке, имея в своем активе девять очков.
В следующем туре «Спартак» отправится в гости к «Нижнему Новгороду» (2 октября), а «Локомотив» примет дома «Урал» (1 октября).
источник: «Советский спорт»