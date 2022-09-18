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Слуцкий - о победе на «Волгарем»: Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса

«Рубин» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
18 сентября 2022 21:34

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 10-го тура Первой лиги с «Волгарем» (3:2).

«Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 - думаю, лучшие по качеству в этом сезоне. Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса», - приводит слова российского специалиста пресс-служба казанцев.

Напомним, что в составе победителей отличились Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович и Алан Дзагоев. Астараханцы ответили забитыми голами в исполнении Никиты Печенкина и Валерия Царукяна.

Таким образом, «Рубин» с 19 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Первой лиги. «Волгарь» находится на восьмом месте, имея в своем активе 15 очков.

источник: ФК «Рубин»
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Слуцкий - о победе на «Волгарем»: Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса
«Рубин» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
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