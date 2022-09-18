Циннбауэр - о поражении от «Спартака»: Своей игрой мы им облегчили задачу

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после поражения своей команды от «Спартака» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

«В первом тайме наша команда практически выпала. Мы действовали слишком просто против хорошего соперника в первом тайме. Своей игрой мы им облегчили задачу. Второй тайм команда сыграла лучше, но, конечно, против такого соперника, как «Спартак», всегда нелегко», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что в составе победителей отличился Александр Соболев (35-я минута).

Команда Гильермо Абаскаля с 19 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра находятся на 12-й строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Спартак» отправится в гости к «Нижнему Новгороду» (2 октября), а «Локомотив» примет дома «Урал» (1 октября).