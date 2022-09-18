Моуринью считает, что «Рома» должна была обыгрывать «Аталанту»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения своей команды от «Аталанты» (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

«Итог плохой, потому что мы проиграли матч, который должны были с легкостью выигрывать, учитывая то, как мы выглядели на поле», - приводит слова португальского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что в составе победителей отличился Джорджио Скалвини (35-я минута).

Команда Джан Пьеро Гасперини с 17 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Жозе Моуринью находятся на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Аталанта» примет дома «Фиорентину» (2 октября), а «Рома» отправится в гости к «Интеру» (1 октября).