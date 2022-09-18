«ПСЖ» благодаря голу Месси обыграл «Лион» и поднялся на первое место Лиги 1

«ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Лиона» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парижского клуба.
В составе победителей отличился Лионель Месси (5-я минута).
Таким образом, команда Кристофа Галтье с 22 очками возглавила турнирную таблицу Лиги 1. Подопечные Петера Боса находятся на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Ниццу» (1 октября), а «Лион» отправится в гости к «Лансу» (2 октября).
источник: «Советский спорт»