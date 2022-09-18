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«ПСЖ» благодаря голу Месси обыграл «Лион» и поднялся на первое место Лиги 1

Встреча состоялась на домашнем стадионе «ткачей».
18 сентября 2022 23:37

«ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Лиона» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парижского клуба.

В составе победителей отличился Лионель Месси (5-я минута).

Таким образом, команда Кристофа Галтье с 22 очками возглавила турнирную таблицу Лиги 1. Подопечные Петера Боса находятся на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Ниццу» (1 октября), а «Лион» отправится в гости к «Лансу» (2 октября).

источник: «Советский спорт»
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