«Наполи» победил «Милан» и возглавил Серию А, Кварацхелия заработал пенальти

«Милан» на своем поле принимал «Наполи» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев.
В составе хозяев отличился Оливье Жиру (69-я минута).
Гости ответили забитыми голами в исполнении Маттео Политано (55-я), который реализовал пенальти, заработанный Хвичей Кварацхелией, а также Джованни Симеоне (78-я).
Таким образом, команда Стефано Пиоли с 14 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти находятся на первой строчке, имея в своем активе 17 очков.
В следующем туре «Милан» отправится в гости к «Эмполи», а «Наполи» примет дома «Торино». Обе игры состоятся 1 октября.
источник: «Советский спорт»