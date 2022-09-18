«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на первое место в чемпионате Испании

«Реал» на выезде оказался сильнее «Атлетико» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
В составе победителей отличились Родриго (18-я минута) и Федерико Вальверде (36-я).
Гости ответили забитым голом в исполнении Альваро Мораты (83-я).
Добавим, что на 90-й минуте «матрасники» остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Марио Эрмосо.
Таким образом, команда Карло Анчелотти с 18 очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 10 очков.
В следующем туре «Реал» примет дома «Осасуну» (2 октября), а «Атлетико» отправится в гости к «Севильи» (1 октября).
источник: «Советский спорт»