СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пиоли заявил, что «Милану» не хватило настырности в проигранном матче с «Наполи»

Красно-черные уступили своему сопернику со счетом 1:2.
19 сентября 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча седьмого тура чемпионата Италии, в котором его клуб на своем поле уступил «Наполи» со счетом 1:2.

Отметим, что россонери потерпели свое первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью. В данный момент миланцы занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.

– Я не удовлетворен, абсолютно. Мои игроки тоже не должны быть, если команда играет так хорошо, они не должны проигрывать, определенно. Мы разочарованы, так как не должны были проигрывать. Мы проиграли игру, потому что нам не хватило настырности и точности по всем участкам поля, – цитируют Пиоли итальянские СМИ.

Добавим, что в прошедшей игре «Милан» нанес 22 удара по воротам соперников. При этом голкипер «партенопейцев» Алекс Мерет оформил четыре сейва.

1 октября подопечные Пиоли сыграют в гостях с «Эмполи».

Это интересно:
Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента
В московской команде не будут продлевать контракт опытного футболиста.
19.09.2022 08:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Пиоли заявил, что «Милану» не хватило настырности в проигранном матче с «Наполи»
Красно-черные уступили своему сопернику со счетом 1:2.
19.09.2022 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на первое место в чемпионате Испании
Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
18.09.2022 23:56
Футбол
«Наполи» победил «Милан» и возглавил Серию А, Кварацхелия заработал пенальти
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
18.09.2022 23:42
Футбол
«ПСЖ» благодаря голу Месси обыграл «Лион» и поднялся на первое место Лиги 1
Встреча состоялась на домашнем стадионе «ткачей».
18.09.2022 23:37
Футбол
Моуринью считает, что «Рома» должна была обыгрывать «Аталанту»
Римский клуб уступил со счетом 0:1.
18.09.2022 23:07
Футбол
Циннбауэр - о поражении от «Спартака»: Своей игрой мы им облегчили задачу
«Локомотив» уступил красно-белым со счетом 0:1.
18.09.2022 22:59
Футбол
Экс-настаник «Шахтера» де Дзерби возглавил «Брайтон»
Ранее английский клуб покинул Грэм Поттер.
18.09.2022 22:25
Футбол
«Хоффенхайм» и «Фрайбург» не забили голов в матче чемпионата Германии
Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме.
18.09.2022 22:22
Футбол
Слуцкий - о победе на «Волгарем»: Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса
«Рубин» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
18.09.2022 21:34
Футбол
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Ни зрелища, ни скандала. Как завершилась трилогия Альварес — Головкин
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкин завершился в Лас-Вегасе закономерной и невероятно легкой победой мексиканца, который сохранил титулы в суперсреднем весе.
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика