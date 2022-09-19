Пиоли заявил, что «Милану» не хватило настырности в проигранном матче с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча седьмого тура чемпионата Италии, в котором его клуб на своем поле уступил «Наполи» со счетом 1:2.

Отметим, что россонери потерпели свое первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью. В данный момент миланцы занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.

– Я не удовлетворен, абсолютно. Мои игроки тоже не должны быть, если команда играет так хорошо, они не должны проигрывать, определенно. Мы разочарованы, так как не должны были проигрывать. Мы проиграли игру, потому что нам не хватило настырности и точности по всем участкам поля, – цитируют Пиоли итальянские СМИ.

Добавим, что в прошедшей игре «Милан» нанес 22 удара по воротам соперников. При этом голкипер «партенопейцев» Алекс Мерет оформил четыре сейва.

1 октября подопечные Пиоли сыграют в гостях с «Эмполи».