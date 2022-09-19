Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента

Левый защитник ЦСКА Георгий Щенников, вероятнее всего, покинет клуба летом 2023 года.

Согласно порталу «Метарейтинг», руководство армейской команды не заинтересовано в том, что подписывать с 31-летним футболистом новый контракт. Тем самым игрок покинет стан красно-синих на правах свободного агента.

Напомним, что Щенников является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе клуба он отыграл 361 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России.