Тренер «Атлетико» Симеоне: Сила «Реала» – огромна

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу домашнего поражения клуба от «Реала» (1:2) в матче шестого тура чемпионата Испании.

Отметим, что в составе матрасников гол забил Марио Эрмосо. «Сливочные» ответили забитыми мячами Родриго и Федерико Вальверде.

– Игроки отдали все и сами полностью отдались игре. У «Реала» был быстрый переход от обороны к атаке, напористость, организованная защита, они очень хорошо играют, используют свои моменты. Они очень быстро контратакуют. Сила «Реала» – огромна, – приводят слова Симеоне испанские СМИ.

Добавим, что в данный момент «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков. 1 октября мадридская команда отправится в гости к «Севилье».