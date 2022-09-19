Бывший форвард «Зенита» Джорджевич находится в шаге от перехода в «Сочи»

Экс-нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в скором времени может стать игроком «Сочи». Об этом заявил агент футболиста Игор Глушевич.

Отметим, что с июля этого года 28-летний черногорец пребывает в статусе свободного агента. Ранее он покинул датский «Вайле».

– Есть реальный шанс, что Луку подпишет «Сочи». Сегодня может быть объявлено об этом официально, – приводит слова Глушевича «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо «Зенита» Джорджевич выступал в России за «Локомотив» и тульский «Арсенал». Всего в РПЛ он отыграл 81 матч, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.